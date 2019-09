Burgerdoden in oorlogen na 9/11 in VS geen prioriteit 'door angst overheid'

Een andere organisatie die ooggetuigenverslagen van slachtoffers vastlegt in de oorlogsgebieden is het Center for Civilians in Conflict. Directeur Daniel Mahanty: "We eren wel de militairen die omkomen in oorlogsgebied, maar gedenken niet de onschuldige slachtoffers die sterven door onze bombardementen."

Volgens Mahanty zorgt de nieuwe manier van oorlogvoeren voor moeilijkheden bij het tellen van het aantal burgerslachtoffers. "Onze oorlogsvoering is steeds geavanceerder geworden. Onbemande drone-aanvallen verhullen het aantal slachtoffers dat we maken. Daardoor lopen we het risico dat we denken te weten hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, alleen op basis van schattingen van het Pentagon."

Uit eerdere onderzoeken komen zeer uiteenlopende aantallen naar voren. Van honderdduizend Iraakse slachtoffers in 2004, tot anderhalf miljoen in 2015. Tegenwoordig wordt het aantal van 244.000 slachtoffers in Afghanistan, Pakistan en Irak aangehouden. Dat aantal blijkt uit een onderzoek van The Cost of War Project, een initiatief van Brown University.