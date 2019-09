Koopkracht groeide vorig jaar zeer bescheiden met 0,3 procent

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is vorig jaar het minst gestegen sinds het einde van de economische crisis in 2013. Dat koopkracht nam toe met 0,3 procent, meldt het CBS, dat eerder bekendmaakte dat de economie vorig jaar met 2,7 procent groeide.

In 2014 groeide de koopkracht met 1,9 procent en in 2016 zelfs met 3 procent. Vorig jaar was de koopkrachtgroei met 0,5 procent ook al zeer bescheiden.

"Het is niet niks, maar daar is het zo'n beetje mee gezegd", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS. "Zeker als je ziet dat het goed ging met de economie en er banen bij zijn gekomen." Volgens Van Mulligen bleef de doorsnee koopkrachtgroei beperkt doordat de cao-lonen maar weinig stegen.

Die 0,3 procent is de doorsnee koopkrachtontwikkeling. De ene helft van de bevolking ging er dus meer dan 0,3 procent op vooruit, de andere helft juist minder.

Flinke plus werkenden, daling bij gepensioneerden

Er waren ook grote verschillen tussen groepen, constateert het CBS. Zo gingen werknemers er fors op vooruit, namelijk 1,8 procent. "Hun koopkracht stijgt niet alleen door cao-loonstijgingen. Maar ook doordat mensen bijvoorbeeld een betere baan vinden. Dat waren er enkele honderdduizenden en die trekken het cijfer voor de werkenden omhoog. Maar voor mensen die in dezelfde baan bleven was de koopkrachtstijging dus minder hoog."

Tegelijkertijd daalde de koopkracht van gepensioneerden met een half procent. "Het is altijd zo dat de koopkracht van werkenden zich beter ontwikkelt dan van gepensioneerden", zegt Van Mulligen. "Gepensioneerden ontvangen een pensioen en moeten het daarmee doen." De achteruitgang in de koopkracht van gepensioneerden kwam doordat veel pensioenfondsen vanwege te lage dekkingsgraden de pensioenen niet konden aanpassen aan prijsstijgingen.