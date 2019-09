Utrechtse thuiszorgorganisaties beboet door inspectie

De Utrechtse thuiszorgorganisatie Pretoria Zorg en vier daaraan verbonden organisaties moeten elk 20.000 euro betalen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De zorgorganisaties moesten in juni cliënten zorgvuldig hebben overgedragen aan een andere hulpverlener, maar dat is niet gebeurd. Ook heeft Pretoria Zorg niet goed meegewerkt aan het verstrekken van informatie aan de inspectie.

Eerder al vond de inspectie dat er tekortkomingen waren in de zorg. "De kwaliteit en veiligheid van de zorg is niet gegarandeerd." De organisaties mochten in april geen nieuwe cliënten meer aannemen van de inspectie. Binnen een maand moest er weer goede zorg worden gegeven.

Geen vertrouwen

In mei werd besloten dat Pretoria Zorg en de andere vier organisaties voor 3 juni cliënten aan andere zorgaanbieders moesten overdragen. De inspectie schreef destijds er "geen enkel vertrouwen in te hebben" dat cliënten goede zorg ontvingen.

Maar de cliënten werden niet op tijd overdragen en bij de overdracht waren er ook nog onzorgvuldigheden.

Verboden zorg

De inspectie neemt het Pretoria Zorg onder meer kwalijk dat oud-cliënten hun zorgdossiers niet hebben gekregen. Daarnaast blijkt dat een van de organisaties nog zorg heeft geleverd nadat dat door de inspectie verboden was, meldt RTV Utrecht.

Pretoria Zorg was niet bereikbaar voor commentaar. Inspecteurs van de overheid is het ook niet gelukt de zorgorganisaties te bezoeken. Volgens de inspectie werd er niet opengedaan.