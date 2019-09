Knalgroene rivier in Zürich door milieuactivisten

Leden van de Extinction Rebellion sprongen in het water en dreven stroomafwaarts als dode lichamen. Op de kant spraken ze met mensen over de effecten van de klimaatverandering.

Op hun Facebook-pagina schrijft de groep: "De Limmat is groen, dit is geen oefening! Ons water is in gevaar! Het is tijd om de waarheid onder ogen te komen: de opwarming van de aarde doodt en we moeten het stoppen."

De groene kleur verdween na een half uur.