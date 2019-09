Hoop voor noordelijke witte neushoorn: embryo's gemaakt en ingevroren

Een internationaal team van onderzoekers is erin geslaagd om twee embryo's te maken van de bijna uitgestorven noordelijke witte neushoorn uit Kenia.

Wetenschappers verzamelden voor de productie van de embryo's tien eicellen van de laatste twee vrouwelijke noordelijke witte neushoorns in de wereld, Najin (30) en haar 19-jarige dochter Fatu, die leven in een natuurreservaat in Kenia.

De eicellen werden samengevoegd met eerder verzameld sperma van twee mannetjes. De laatste mannelijke noordelijke witte neushoorn overleed in maart vorig jaar op 45-jarige leeftijd. Een jaar daarvoor maakten medewerkers van het natuurreservaat zelfs een Tinderprofiel aan, om een vruchtbaarheidsbehandeling te betalen.

Twee van de eicellen van Fatu groeiden uit tot een embryo's. De embryo's worden bewaard in vloeibaar stikstof, om hopelijk later ingebracht te kunnen worden in een zuidelijke witte neushoorn. Daarvan zijn er naar schatting nog ruim 20.000 in Afrika.

Kudde

De wetenschappers gaan nu verder onderzoek doen, met als ultieme doel het maken van een kudde van noordelijke witte neushoorns. Ze hopen die dieren uiteindelijk uit te kunnen zetten in hun natuurlijke habitat in Afrika. Daarvoor zijn nog tientallen jaren nodig.

"Vijf jaar geleden leek het erop dat de productie van embryo's van noordelijke witte neushoorn onmogelijk was. En nu is het gelukt", zegt de directeur van de Tsjechische dierentuin waar Najin en Fatu waren geboren. "We zijn heel optimistisch over de volgende stappen die we kunnen nemen."

De noordelijke witte neushoorn is bijna uitgestorven, omdat hun hoorns enorm gewild zijn onder stropers. In 1960 liepen er naar schatting nog ruim 2600 dieren rond in het midden van Afrika, een kwart eeuw later nog maar vijftien. De laatste levende neushoorns in het Keniaanse natuurreservaat worden dan ook dag en nacht streng bewaakt. Ook andere neushoorns zijn het slachtoffer van stropers. Vooral op de zwarte markt in delen van Aziƫ zijn ze gewild.

Eerder maakten we deze video over Sudan, de laatste mannelijke witte neushoorn: