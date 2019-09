Kamer zet ECB-voorzitter Draghi onder druk met brief over pensioenen

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft namens de Tweede Kamer een brief gestuurd aan president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB), met daarbij een motie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die de Kamer dinsdag heeft aangenomen. Dat een nationaal parlement zo'n brief stuurt is hoogst uitzonderlijk en gaat bovendien voorbij aan de opvatting dat centrale banken niet onder politieke druk moeten worden gezet.

Het gaat over plannen van de ECB om banken een minder negatieve rente te rekenen als ze hun geld stallen bij de ECB. Dat plan zou oneerlijk zijn voor Nederlandse pensioenspaarders, omdat pensioenfondsen ervan uitgesloten zijn.

In Zuid-Europa sparen huishoudens via de bank, waardoor pensioenspaarders daar wel kunnen profiteren van dit voordeel. Nederlandse pensioenspaarders schieten er niks mee op, omdat die veelal sparen via de pensioenfondsen.

Het parlement negeert hiermee de regel dat De Europese Centrale Bank vrij moet zijn van politieke inmenging. Morgen maakt de ECB nieuwe maatregelen bekend.