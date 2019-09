Stikstoflijst van 127 stilgelegde grote projecten; van snelweg, Afsluitdijk tot dijkbescherming

Al langer is bekend dat het stikstofbesluit gevolgen kan hebben voor grote infrastructurele projecten, Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zei dat het gaat om projecten op het gebied van landbouw, woningbouw en infrastructuur. Zo'n 18.000 projecten worden geraakt .

Schop

Een project mag pas beginnen als wordt bewezen dat de natuur in de omgeving er geen last van heeft. Dat is vaak lastig aan te tonen, omdat er bij elke schep in de grond stikstof vrijkomt.

Ook veel projecten op bij gemeenten en bij de provincies dreigen gestopt te moeten worden. De woningbouw in Eindhoven en Den Haag komen mogelijk ernstig in de knel, zeiden bestuurders vorige week tegen de NOS.

Binnenhof

De verbouwing van het Binnenhof zou ook op de lijst staan. Uit de RTL-lijst blijkt dat dit inderdaad het geval is. Net als de bouw en verbouw van enkele rechtbanken, gevangenissen en enkele internationale organisaties.

Het is nog niet bekend wanneer Remkes klaar is met zijn advies, in ieder geval niet voor Prinsjesdag.