Indonesische oud-president Habibie (83) overleden

De Indonesische oud-president Habibie is overleden. Hij is 83 jaar oud geworden.

Habibie was de derde president en kortst regerende president van Indonesië. Hij leidde het land van 1998 tot 1999. Hij werd president toen Soeharto na 30 jaar leiderschap na massale protesten door het leger gedwongen werd tot aftreden.

Habibie leidde de overgang van de autoritaire dictatuur van Soeharto naar de democratische verkiezingen in 1999. Een poging dat jaar om herkozen te worden faalde omdat hij onvoldoende steun kreeg in de Golkar-partij. Zijn opvolger werd Wahid.

Habibie was nog een van de Indonesische leiders die waren opgeleid in Nederland. Hij volgde in de jaren vijftig een opleiding tot vliegtuigbouwkundige in Delft. Hij verliet Nederland toen het conflict tussen Nederland en Indonesië over Nieuw-Guinea hoog opliep en maakte daarna zijn opleiding af in Duitsland.

Habibie overleed na een kort ziekbed. De huidige president van Indonesië Widodo heeft in een verklaring zijn medeleven betuigd aan Habibie's familie. Er is drie dagen van rouw afgekondigd.