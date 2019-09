Lichaam in vuilniszakken Amsterdam blijkt pop

In Amsterdam-Zuid is de politie vanmiddag uitgerukt voor een in afvalzakken gewikkelde pop, die was gedumpt bij een aantal vuilcontainers. Door de vorm leek het te gaan om een lijk.

Na onderzoek met onder meer hulp van het forensisch team bleek dat er geen lichaam in de afvalzak zat. Volgens AT5 vloog boven de President Kennedylaan in de stad ook een politiehelikopter.

De politie meldt dat ze in dit soort gevallen altijd zorgvuldig onderzoek doet. "Mocht het wel om een stoffelijk overschot gaan, dan is behoud van sporen cruciaal."