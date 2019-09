OM in hoger beroep tegen 'milde straf' slaande grensrechter

Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de straf die een 34-jarige grensrechter uit Haarlem kreeg voor het bewusteloos slaan van een keeper van de Hoofddorpse voetbalclub UNO, meldt NH Nieuws.

De politierechter legde de man twee weken geleden een boete van 500 euro op. Naar eigen zeggen was de grensrechter het veld opgerend omdat één van zijn teamgenoten op de grond lag en spelers van de tegenpartij op hem intrapten.

"Het was helemaal ontploft in mijn hoofd. Ik had een black-out. Hoe ik zo boos ben geworden, weet ik niet", zei hij tijdens de rechtszitting. "Ik heb ontzettend veel spijt. Ik zal dit nooit meer doen. Ik wil juist zinloos geweld tegengaan."

Agressietraining bij psycholoog

Het slachtoffer lag een kwartier bewusteloos op het veld. Hij liep een hersenschudding op.

Omdat de dader spijt betuigde, het slachtoffer een schadevergoeding betaalde van 1.900 euro en agressietraining volgt bij een psycholoog, vond de rechter een relatief lage boete voldoende . Maar het OM noemt de straf te mild. "Een onvoorwaardelijke werkstraf is passender bij de ernst van dit feit", laat het OM weten.

De grensrechter werd na het incident geroyeerd door zijn club Geel Wit. De KNVB heeft hem voor drie jaar geschorst