Iran blij met vertrek van 'hoofd-oorlogszoeker' Bolton

Rusland, Venezuela en Iran hebben gereageerd op het ontslag van de Amerikaanse Nationale Veiligheidsadviseur John Bolton. De landen waar de Verenigde Staten geregeld mee in de clinch liggen, hopen dat Boltons opvolger milder zal zijn.

De Iraanse president Rouhani zegt dat de Verenigde Staten er goed aan doen om "oorlogsstokers" opzij te zetten, om de escalerende crisis tussen Iran en de VS op te lossen. Het land hoopt dat het vertrek van Bolton leidt tot een "minder bevooroordeelde houding" ten opzichte van Iran. Minister van Buitenlandse Zaken Zarif noemde Bolton de "hoofd-oorlogszoeker". Hij hoopt dat de "honger naar oorlog" en het uitoefenen van maximale druk zal verdwijnen nu Bolton is vertrokken.

De gesprekken tussen beide landen zijn stukgelopen nadat Trump zich had teruggetrokken uit het nucleaire akkoord en economische sancties had opgelegd. De Iraanse VN-ambassadeur zegt dat Iran er niet over peinst om opnieuw om tafel te gaan zolang de sancties intact blijven.

Rusland en Venezuela

Bolton, die bekendstond om zijn harde opstelling, was niet geliefd bij zijn buitenlandse rivalen. Over de reden van zijn vertrek verschillen de opvattingen vooralsnog, maar hij stond soms lijnrecht tegenover Trump. Bolton zou fel tegenstander zijn geweest van gesprekken die Trump wilde voeren met de Taliban en was hij niet blij met de toenadering die zijn baas zocht met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.

Bolton was Trumps derde veiligheidsadviseur, nadat eerder Herbert McMaster en Mychael Flynn het veld hadden geruimd. In een reactie op het vertrek van Bolton zegt Rusland niet te verwachten dat de banden met de VS ineens zullen veranderen. De Russische viceminister Ryabkov van Buitenlandse Zaken zegt dat dit soort veranderingen van personeel in het land in het verleden niet hebben geleid tot een normalisering in de relatie.

Een woordvoerder van de Venezolaanse regering reageert opgetogen op het vertrek van Bolton. "Op dagen zoals deze zou de Comandante zichzelf trakteren op wat zoete papaya", zei hij refererend aan de overleden president Hugo Chavez.