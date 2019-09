Ambtenarenstad Den Haag moet toeristentrekker worden

Den Haag wil meer toeristen gaan trekken. De ambitie is om de bestedingen van toeristen de komende jaren met minimaal zeven procent per jaar te laten groeien, heeft wethouder Richard de Mos gezegd bij Omroep West.

Wat hem betreft komen er snel nieuwe hotels bij. Hij is ook positief over plannen voor nieuwe toeristentrekkers, zoals een Oranjemuseum in paleis Lange Voorhout. De wethouder wordt in zijn ambities gesteund door een meerderheid in de Haagse politiek, al hebben veel partijen ook bedenkingen.

Op dit moment bedraagt de jaarlijkse omzet in de Haagse vrijetijdseconomie 2,2 miljard euro. Dat is tien procent meer dan in 2013. In 2017 had Den Haag 519.000 internationale toeristen die een nachtje overbleven. "Voor een stad die tot een paar jaar geleden eigenlijk alleen een ambtenarenstad was, doen we het niet slecht. Nu door naar de top", laat wethouder Robert van Asten weten.

Haagse Markt

Een van de concreetste plannen om meer toeristen te trekken, is uitbreiding van het Haagse Museumkwartier, rond het Lange Voorhout. Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos: "De koninklijke identiteit van onze stad kan daarbij een belangrijke rol spelen. Wij hebben al eerder gevraagd naar de mogelijkheid voor een Oranjemuseum in paleis Lange Voorhout. Het voormalig koninklijk paleis is een uitgelezen plek voor het Oranjemuseum en een royale toevoeging aan het Museumkwartier."

Raadslid Ismet Bingöl (CDA) vindt dat er naast promotie van de bekende toeristentrekkers als het Binnenhof, het Mauritshuis en (het strand van) Scheveningen, ook promotie moet komen voor Chinatown en de Haagse Markt. Zo kan iedereen kennismaken met de verschillende culturen in de stad, zegt Bingöl. Tegelijkertijd vraagt het CDA-raadslid zich af in hoeverre de vele coffeeshops in Den Haag tot een "onveilig gevoel" kunnen leiden bij de toeristen.

Leefbare stad

De oppositie vraagt zich af of het Haagse stadsbestuur niet wat te hard van stapel loopt. Martijn Balster van de PvdA waarschuwt voor Amsterdamse toestanden: "Denk aan de drukte, mogelijke overlast of het toenemend aantal betaalbare woningen dat wordt verhuurd via Airbnb en dat daardoor niet meer voor Haagse huurders beschikbaar is."

"De stad moet leefbaar blijven. Waar ligt de balans?", vraagt VVD-raadslid Judith Oudshoorn-Van Ginderen zich af. "We willen een stad die bruist en die niet aan haar eigen succes ten onder gaat."