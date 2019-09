Flessenpost redt Amerikaans gezin uit wildernis Californië

Curtis Whitson liep en kampeerde samen met zijn vriendin en 13-jaar oude zoon al drie dagen in de ongerepte natuur bij de Californische Salinasrivier toen een metershoge waterval hen de weg versperde.

Een touw dat aan de rotsen bevestigd had moeten zijn om hen naar de overkant te helpen, was onvindbaar. En het water stond te hoog om zijn eigen touw te gebruiken. Mobiele telefoons hadden geen bereik en teruggaan was geen optie meer.

Wat te doen? Wachten op een reddingsactie zou te veel tijd kosten: het zou waarschijnlijk nog dagen duren voordat ze als vermist werden opgegeven. De laatste en misschien wel enige strohalm was een even ouderwetse als analoge methode om hun boodschap over te brengen: flessenpost.

Whitson probeerde eerst nog "We hebben hulp nodig" in een stok te kerven, maar de stok bleef steken in het kolkende water. Daarna probeerde hij het met een groen waterflesje. "HELP", schreef hij op weerszijden van het kunststof flesje.