Lichaam Mugabe onderweg naar Zimbabwe voor afscheid in stadion

Het lichaam van de overleden oud-president Mugabe is onderweg naar Zimbabwe. De 95-jarige overleed afgelopen vrijdag in een ziekenhuis in Singapore, waar zijn lichaam tot vandaag werd bewaard.

Het lichaam van de voormalige dictator komt in de middag aan op het naar hem vernoemde vliegveld in de hoofdstad Harare. Mugabe wordt dan overgebracht naar een stadion waar hij tijdelijk wordt opgebaard, zodat de bevolking afscheid van hem kan nemen.

Daarna wordt hij zondag begraven op een erebegraafplaats voor helden uit de Zimbabwaanse onafhankelijkheidsstrijd.

Geliefd en gevreesd

Robert Mugabe was 37 jaar aan de macht in Zimbabwe. Hij was geliefd als de rebellenleider die het land naar de onafhankelijkheid leidde. Later ontwikkelde hij zich tot een gevreesd dictator. Onder zijn bewind stortte uiteindelijk de economie volledig in; de inflatie liep op met 100.000 procent per jaar.

In 2017 werd hij door het leger afgezet.