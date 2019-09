Drie mensen in Doesburg naar ziekenhuis met koolmonoxidevergiftiging

In Doesburg zijn drie mensen onwel geworden, vermoedelijk als gevolg van koolmonoxidevergiftiging. Eén van hen is gereanimeerd. Ze zijn alle drie in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis, melden regionale media.

Hulpdiensten waren massaal uitgerukt naar de dubbele woning: op beelden is een rij met ambulances te zien. Elf andere bewoners van de woning worden elders opgevangen.

In het huis aan de Monseigneur Bekkerslaan wonen veertien personen uit één gezin, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio bij Omroep Gelderland. Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn. Het gaat om asielzoekers, meldt de Gelderlander.

Per jaar belanden enkele honderden Nederlanders in het ziekenhuis door koolmonoxide, een verbrandingsgas dat vrij kan komen bij slechte of ouderwetse verbrandingsinstallaties zoals geisers.