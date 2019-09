Uitspraak in eerste rechtszaak ooit tegen arts die euthanasie uitvoerde

Waarom komt juist deze zaak voor de rechter?

Omdat de zaak zulke belangrijke vragen oproept over de levensbeëindiging van dementerenden, heeft het Openbaar Ministerie deze specifieke zaak voor de rechter gebracht. Justitie hoopt zo duidelijker wetgeving te krijgen in euthanasiezaken.

De betreffende arts heeft het leven beëindigd van een patiënt die niet langer wilsbekwaam is, maar in het verleden een euthanasieverklaring heeft getekend. Het OM wil duidelijkheid door middel van jurisprudentie: gaat het hier om moord? Volgens het OM had de arts het gesprek met de bejaarde vrouw moeten aangaan om helder te krijgen of zij nog wilsbekwaam was.

Wat kunnen de gevolgen zijn voor de arts?

Omdat de arts naar geweten handelde en de euthanasiewet niet geheel duidelijk is over de voorwaarden waaronder euthanasie mag plaatsvinden, eist het OM geen straf.

De zaak is heftig en dramatisch voor de arts, verklaarde haar advocaat. "Het gaat niet aan om over de rug van een individuele arts jurisprudentie te verkrijgen."

Als de rechter oordeelt dat het om moord gaat, wat betekent dit voor artsen die euthanasie uitvoeren?

Volgens het Euthanasie Expertisecentrum (tot voor kort Levenseindekliniek) zijn artsen door deze zaak een stuk terughoudender geworden bij euthanasieverzoeken. Het centrum kreeg in juli veel meer aanvragen voor euthanasie. Huisartsen zouden mensen met een doodswens daar nu sneller heen doorverwijzen, omdat ze zelf geen euthanasie willen uitvoeren zolang er het risico bestaat dat ze worden aangeklaagd voor moord, aldus de kliniek.

De beroepsgroep is gebaat bij duidelijker regelgeving, zegt de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), die zelf ook werkt aan richtlijnen die houvast geven aan artsen voor patiënten in verschillende stadia van dementie.

Wat is de waarde van een wilsverklaring?

Mensen kunnen van tevoren vastleggen dat ze euthanasie willen als ze ernstig dement worden. In de praktijk blijkt dat mensen die ernstig dement zijn, vaak niet meer kunnen aangeven of ze willen sterven of niet. Als artsen niet kunnen vaststellen dat de dementerende ondraaglijk lijdt, mag er geen euthanasie plaatsvinden.

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde (NVVE) schrijft: "Juridisch gezien blijft een schriftelijke verklaring van kracht zolang deze niet is ingetrokken of gewijzigd. (...) De NVVE raadt u wel aan om met een zekere regelmaat zelf met uw arts over uw verklaringen te spreken, waarmee u telkens bevestigt dat u er nog steeds achter staat."

Toch biedt dat bij dementie vaak geen zekerheid. "Soms stellen mensen een wilsverklaring op waarin staat dat ze euthanasie willen als bepaalde dingen gebeuren, maar in de praktijk, als die situaties eenmaal zijn aangetreden, dan denken mensen er vaak toch heel anders over. De wil en de wensen van mensen verschuiven naarmate de tijd vordert", zegt specialist ouderengeneeskunde Marijanne van der Schalk in Nieuwsuur.