Officieel dodental orkaan Dorian opgelopen naar 50

Nog altijd zoeken reddingswerkers verder naar lichamen tussen het puin van de zwaar verwoeste stad Marsh Harbour. Volgens de VN is 90 procent van de stad op het eiland Great Abaco vernield door het orkaangeweld van Dorian. Inmiddels zijn er zeker vijftig doden geborgen, de meeste slachtoffers vielen op Great Abaco.

Ondertussen groeit de wanhoop onder de bevolking. Mensen willen weg van Great Abaco. Sommigen overwegen naar de VS te emigreren, maar het is niet duidelijk of ze daar welkom zijn.

Overvol

Bijna 5000 eilandbewoners vertrokken per boot of vliegtuig naar hoofdstad Nassau in de hoop dat ze daar onderdak zouden vinden. Maar de officiële opvangplekken zijn inmiddels overvol en mensen worden weggestuurd.

De autoriteiten zeggen meer tijd nodig te hebben om de ramp het hoofd te bieden. Zeker tienduizend inwoners van de Abaco-eilanden zouden voedsel, water en onderdak nodig hebben. Mogelijk worden er tentenkampen opgericht om de evacués onderdak te bieden.