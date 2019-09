Britten pikken op één dag 86 migranten op in Het Kanaal

De Britse grenswacht heeft gisteren 86 migranten opgepikt in het Kanaal. Ze zaten op zes bootjes. De BBC schrijft dat het het hoogste aantal migranten is dat in een dag is opgepikt.

Mensensmokkelaars zouden momenteel druk uitoefenen op migranten om snel de oversteek te maken, in verband met de naderende brexit-datum. Ze krijgen de boodschap dat het 'nu of nooit' is, zegt een Franse parlementariër die Calais vertegenwoordigt. "Dat is een leugen, er zal niets door veranderen. Smokkelaars verspreiden valse berichten om er geld aan te verdienen." Hij pleit ervoor dat de Britten het mogelijk maken om op het vasteland, bij ambassades, asiel aan te vragen.

Dit jaar zijn zo'n 1100 migranten het Kanaal naar Engeland overgestoken. In augustus alleen al waren het er 336. Het gaat om een flinke toename in vergelijking met vorig jaar, toen waagden 539 migranten die de oversteek.

Hoewel de controles in Frankrijk zijn verscherpt, proberen migranten ook nog altijd in vrachtwagens te klimmen om zo Engeland te bereiken.