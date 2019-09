Rwanda neemt honderden mensen uit Libische vluchtelingenkampen op

Honderden Afrikaanse migranten die vastzitten in detentiekampen in Libië worden overgebracht naar Rwanda. Dat hebben de Rwandese regering, de Afrikaanse Unie en VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR afgesproken.

De eerste groep van 500 mensen, onder wie kinderen en jongeren uit Somalië, Eritrea en Soedan, wordt de komende dagen overgevlogen. Naar schatting 4700 mensen verblijven onder erbarmelijke omstandigheden in Libische kampen. Al maanden wordt er gevochten in Libië tussen het regeringsleger en de milities van generaal Haftar, die twee derde van het land in handen heeft.

Volgens een woordvoerder van de VN is het akkoord een "lifeline" voor vluchtelingen die tussen wal en schip vallen. "De omstandigheden zijn verschrikkelijk en we willen we ze naar een veiliger gebied brengen".

In de kampen zijn voedsel- en medicijntekorten en worden migranten geregeld mishandeld. Ook zouden Libische milities de kampen regelmatig bestormen en de vluchtelingen gebruiken als handelswaar.

De Rwandese regering is bereid 30.000 Afrikaanse vluchtelingen uit Libië op te nemen. De VN doet een beroep op de internationale gemeenschap om de operatie te financieren.