Werkgevers: toch bouwvergunningen, ook al stijgt dan de stikstofuitstoot

De werkgevers willen ook dat de overheid een nationaal expertisecentrum opzet dat gemeenten en bedrijven adviseert over projecten en vergunningverlening. Ook moeten bedrijven gesteund worden bij het zoeken naar mogelijkheden voor het zogeheten salderen.

Salderen betekent dat je op de ene plek de stikstofuitstoot verlaagt, waardoor die elders toch mag stijgen. Bijvoorbeeld door het uitkopen van veehouders met megastallen om ruimte te maken voor de bouw van woningen.

Veestapel

D66 pleitte gisteren voor de halvering van het aantal kippen en varkens om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. De werkgevers zijn daartegen: "Halvering van de veestapel moet geen doel op zich zijn. Er zijn allerlei mogelijkheden om de uitstoot vanuit de veehouderij te verminderen. Onze landbouwsector is juist zeer efficiƫnt en de sector werkt al hard aan innovaties die helpen de stikstofuitstoot te verlagen."

Vorige week lekte uit dat in totaal er zo'n 18.000 projecten geraakt worden door de stikstofuitspraak van de Raad van State. Een commissie onder leiding van oud-minister Remkes komt later deze maand met een eerste advies over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek. Dat zal pas ergens na Prinsjesdag zijn.