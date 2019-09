Cel en tbs voor scoutingleider (20) die meisjes misbruikte

Een 20-jarige man uit Veenwouden is veroordeeld tot twee jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het seksueel misbruiken van vier minderjarige meisjes, onder wie zijn zusje. Hij heeft ook een jaar jeugddetentie opgelegd gekregen omdat hij zelf nog minderjarig was toen hij zijn zusje misbruikte.

De man, Gregorius S., was vrijwilliger bij een scoutinggroep uit Drachten. Daar misbruikte hij twee meisjes seksueel. Hij was hun begeleider. Het vierde slachtoffer hoorde bij een gezin waar hij vaak kwam. Het meisje beschouwde hem als een soort broer.

S. fotografeerde ook heimelijk twee meisjes in een douchehokje op het kampeerterrein van de scouting en in een afgesloten hokje van het zwembad. Daarnaast werd op zijn computer een grote hoeveelheid kinderporno gevonden. De rechtbank zegt dat hij zich op zeer professionele wijze begaf op het darkweb, een afgeschermd deel van het internet waar criminelen gebruik van maken.

Dilemma

Volgens de rechtbank was het een dilemma om de straf te bepalen. Vanwege de ernstige feiten en het leed dat de slachtoffers is aangedaan, zou een lange gevangenisstraf passend zijn. Aan de andere kant vindt de rechter dat de man zo snel mogelijk behandeld moet worden vanwege zijn jonge leeftijd en psychische problemen.

Hij lijdt aan meerdere stoornissen zoals pedofilie, autisme en aanhoudende depressiviteit. Volgens deskundigen is de kans op herhaling groot en is daarom intensieve en langdurige behandeling nodig. Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf en tbs geëist, schrijft Omrop Fryslân.