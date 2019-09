'Mijn generatie beseft door Handmaid's Tale hoe broos vrouwenrechten zijn'

Krampachtige geheimhouding, een livestream die in 1300 bioscopen tegelijk wordt uitgezonden en een uitgebreide tournee. Taferelen die doen denken aan de release van een nieuwe iPhone of langverwachte blockbuster, maar dit keer is het een boek waarvoor alle marketingtrucs uit de kast worden getrokken. Vandaag lanceert de gevierde Canadese schrijfster Margaret Atwood haar nieuwe boek The Testaments.

Het is een vervolg op de klassieker The Handmaid's Tale, dat in Nederland werd uitgegeven als Het Verhaal van de Dienstmaagd. Daarin schept Atwood een dystopische wereld waarin de mensheid grotendeels onvruchtbaar is geworden. Een deel van de Verenigde Staten is na een machtsgreep verandert in de Republiek Gilead, waar een totalitair regime van christelijke, fundamentalistische mannen de scepter zwaait.

Het hoofdpersonage Offred, dat is vernoemd naar haar 'eigenaar' Fred, heeft maar één taak: kinderen baren. Offred en andere dienstmaagden worden maandelijks, tijdens hun ovulatie, ceremonieel verkracht. De kinderen die ze baren worden hen afgenomen.

The Handmaid's Tale was in 2017, 32 jaar nadat het verscheen, het meest verkochte boek op Amazon. Dat komt niet alleen door de start van de gelijknamige serie, die miljoenen mensen al bingewatchend liet kennismaken met het beklemmende leven van Offred. "Dat het boek zo ontzettend goed verkoopt, heeft ook te maken met het Amerika onder Trump", zegt literatuurwetenschapper Kristine Steenbergh. "Zijn presidentschap heeft de inhoud actueler dan ooit gemaakt."