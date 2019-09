Amerikaanse fotograaf Robert Frank op 94-jarige leeftijd overleden

De invloedrijke fotograaf en cineast Robert Frank is op 94-jarige leeftijd overleden. Met zijn meesterwerk The Americans zette Frank in 1958 een fotografische revolutie in gang. In 84 foto's over onder meer fabrieksarbeiders, grafkruizen in Nebraska en zwarte en witte mensen in de bus in New Orléans, toonde hij de rauwe werkelijkheid. Hij liet de keerzijde zien van The American Dream die veel Amerikanen liever niet zagen: rassenscheiding, armoede, consumentisme.

Frank werd geboren als zoon van Duitse joden in het Zwitserse Zurich. Na de oorlog ging hij naar de VS waar hij met een beurs negen maanden door het land trok. De VS leerde hij door de ogen van zijn Leica camera kennen. Zijn foto's kregen vanwege de afwijkende kadrering en belichting in eerste instantie veel kritiek, maar het boek The Americans ontwikkelde zich wereldwijd tot culthit.

Nadat hij was gestopt met de fotografie werd Frank filmmaker. Samen met Beat Generation-schrijvers Kerouac en Allen Ginsberg maakte hij Pull My Daisy (1959). In de documentaire Cocksucker Blues (1972) volgde hij de Amerikaanse tour van The Rolling Stones. Frank regisseerde in totaal 25 films. Zijn stijl inspireerde veel beeldmakers.

Volgens The New York Times is Frank maandag in zijn Canadese woonplaats Inverness (Nova Scotia) overleden. Hij woonde sinds de jaren zeventig aan de Canadese oostkust.