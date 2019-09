Tientallen doden na paniek bij sjiitische herdenking in Irak

In de Iraakse stad Karbala zijn zeker 31 mensen om het leven gekomen toen er paniek uitbrak bij een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst. Een deel van een loopbrug stortte in, waarop de verzamelde sjiitische pelgrims massaal op de vlucht sloegen, over elkaar heen buitelden en werden verdrukt. Zo'n 100 mensen raakten gewond.

De paniek ontstond bij de jaarlijkse Asjoera-processie, waarbij sjiieten de martelaarsdood herdenken van imam Hoessein, de kleinzoon van de profeet Mohammed. Hoesseins dood in de Slag bij Karbala in 680 wordt gezien als een van de belangrijkste momenten die leidden tot het schisma tussen de sjiieten en de soennieten.

Jaarlijks bezoeken honderdduizenden sjiieten de stad Karbala voor de herdenking. Daarbij wordt onder meer een lijkbaar rondgedragen en vaak zijn er groepen mannen die zichzelf kastijden.

In het verleden was de bijeenkomst in Karbala, 85 kilometer ten zuidwesten van Baghdad, geregeld het doelwit van aanslagen. Ook brak er meermaals grootschalige paniek uit zoals vandaag, vaak met doden tot gevolg.