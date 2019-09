Knops hoopt op nieuwe start renovatie Binnenhof met minder geheimzinnigheid

Staatssecretaris Knops hoopt dat de problemen met de renovatie van het Binnenhof voorbij zijn nu het Rotterdamse bureau OMA ermee is gestopt. Knops wil voortaan zo veel mogelijk openbaarheid van de ontwerpen voor het historische complex, maar het is niet duidelijk of de tekeningen nu wel openbaar worden.

"Ik ben niet blij met hoe het gelopen is en hoop dat we een nieuwe start maken", zei de staatssecretaris in de Tweede Kamer.

Knops moest daar opheldering geven over het ontslag van architecte Ellen van Loon van het gerenommeerde Rotterdamse bureau OMA voor een bedrag van 2,7 miljoen euro. Voor dit bedrag kunnen staatssecretaris Knops en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) haar ontwerpen verder gebruiken. In de Tweede Kamer kwam de laatste tijd zoveel kritiek op haar als "megalomaan" bestempelde plannen dat Knops geen andere oplossing zag dan een wisseling van architect.

Haast

Architect Pi de Bruijn, de man achter de nieuwbouw van de Tweede Kamer in de jaren negentig, moet er nu voor zorgen dat het Binnenhof vanaf september 2020 in 5,5 jaar gerenoveerd kan worden voor 475 miljoen euro. Er is haast bij, een voorlopig ontwerp is er nog niet.

Van Loon verweerde zich vrijdag tegen de kritiek dat ze te dure en te ingrijpende plannen had gemaakt. "Het is de soberste renovatie die we ooit hebben gedaan", zei ze in een interview met de NOS: