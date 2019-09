Rutte laat kosten paleismeubels toch onderzoeken

Wat is er aan de hand?

NRC concludeerde gisteren op basis van eigen onderzoek dat de overheid al ruim dertig jaar dubbel betaalt aan het onderhoud van de inventaris van de paleizen Noordeinde, Huis ten Bosch, Het Loo en Soestdijk. Het gaat dit jaar om een vergoeding van naar schatting 320.000 euro per jaar.

Tussen 1982 en 2009 nam de Rijksoverheid vrijwel de gehele inboedel van de vier paleizen over. Voor de huisraad van de eerste drie werd in de jaren 80 zo'n 20 miljoen gulden betaald. Dat komt nu neer op ongeveer 17 miljoen euro. In 2009 werd een onbekend bedrag betaald voor de inventaris van Soestdijk.

Met de aankoop van de inventarissen kreeg de overheid de plicht deze te onderhouden, maar het staatshoofd bleef een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud ontvangen. Uit een nota die onlangs openbaar is gemaakt door het Nationaal Archief blijkt dat in 1978 in totaal 280.000 gulden werd betaald. Dat bedrag is geïndexeerd en zou nu neerkomen op zo'n 320.000 euro.