De nieuwe Europese Commissie: dit zijn de namen

De nieuwe Europese Commissie wordt groen, zorgt voor een digitale revolutie en voorkomt een leegloop van het platteland. Dat is de ambitie van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen. Frans Timmermans wordt opnieuw vicevoorzitter en is de enige die Von der Leyen mag vervangen als ze afwezig is.

De Nederlander krijgt zoals verwacht de taak om de Europese omslag in het klimaatbeleid te gaan maken. De klimaatpaus, zoals hij nu al in de Brusselse wandelgangen wordt genoemd, moet een green deal gaan opstellen. Een knipoog naar de New Deal waarmee de Amerikaanse president Roosevelt in de jaren dertig de Amerikaanse economie uit het slop wist te halen.

De green deal moet ertoe leiden dat de Europese Unie uiterlijk in 2050 klimaatneutraal wordt. Bovendien moet de EU profiteren van die omslag. "We moeten onze kennis gaan exporteren."

Behalve Timmermans is ook de Deense Margrethe Vestager vicevoorzitter geworden, evenals de Let Valdis Dombrovkis. Hij gaat zich bezighouden met de economie, terwijl Vestager de digitale economie moet aanjagen.

Hoofdpijn

De bewaking van de rechtstaat (rule of law) waar Timmermans de afgelopen jaren mee bezig is geweest en wat tot vele aanvaringen tussen hem en Polen en Hongarije heeft geleid, wordt door maar liefst twee commissarissen overgenomen. Vera Jourova (Tsjechiƫ) en Didier Reynders (Belgiƫ) gaan zich bezighouden met zaken als persvrijheid en de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. "Dit is een zaak van Oost- en West Europa, vandaar dat ik er twee commissarissen mee belast", aldus Von der Leyen.

Voor Timmermans werd het een hoofdpijndossier, dat hem zoveel politieke vijanden bezorgde dat hij voor Polen en Hongarije onaanvaardbaar was als voorzitter van de nieuwe Europese Commissie.

Van welke commissarissen gaan we de komende tijd veel horen?

We stellen ze voor. Dit zijn de namen: