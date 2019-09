OM: strafzaak Wilders volgens de regels

Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw gezegd dat de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders volgens de regels tot stand is gekomen. Advocaat-generaal Gerard Sta herhaalde vanmiddag dat het OM zelfstandig de beslissing heeft genomen om Wilders te vervolgen en dat dat niet is gebeurd onder druk van het ministerie of de minister.

Toenmalig minister van Justitie Opstelten is per ambtsbericht ingelicht over het vervolgingsbesluit, zodat hij zijn politieke verantwoordelijkheid kon nemen, aldus Sta.

Advocaat Knoops zei vanochtend dat het proces tegen zijn cliƫnt Geert Wilders meteen moet stoppen. Volgens hem is er sprake van een politiek proces.

Medewerkers van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie hebben in 2014 mailcontact gehad over de zaak. Daardoor kan er volgens de advocaat geen sprake meer zijn van de scheiding van machten.

De mails tussen het OM en ambtenaren tonen volgens Knoops aan dat ambtenaren invloed hebben uitgeoefend op de manier waarop Wilders vervolgd moest worden. De ambtenaren hebben zich volgens de advocaat dus bemoeid met de processtrategie.

Sta wees erop dat veel van de mails zijn gewisseld tussen ambtenaren op het departement onderling. "Het is wel opmerkelijk dat zij zich inhoudelijk bezighielden met deze strafzaak", aldus de aanklager. Die mails hebben de officieren van justitie nooit bereikt. "Consequenties voor de strafzaak heeft dat niet", stelde hij.