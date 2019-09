OM: aangifte Wilders tegen ons niet in strafdossier

Live-uitzending

De start van deze zitting is vanochtend rechtstreeks uitgezonden op NOS.nl en NPO Nieuws. Dat had niet gemoeten, want het gerechtshof had daar geen toestemming voor verleend. Om die reden is de live-uitzending toen gestopt.

In de middagpauze heeft het gerechtshof alsnog toestemming voor een live-uitzending verleend. De uitzending is daarom hervat. Kijk hier live mee.