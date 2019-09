15.000 handtekeningen voor petitie tegen bezuinigingen publieke omroep

Met 15.000 handtekeningen op zak zijn medewerkers van de Nederlandse Publieke Omroep naar Den Haag gegaan. Ze bieden daar politici de petitie Publieke Omroep, juist nu! aan. Met de petitie hopen ze de bezuinigingen op de publieke omroep te stoppen.

Programmamakers hopen de waardering voor hun werk niet alleen in woorden maar ook in daden terug te zien, zegt Wais Shirbaz, omroepsecretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

"Al jaren wordt bezuinigd bij de publieke omroep. Het woord is nu aan de programmamakers die zeggen: "we doen ons werk uitstekend, onze programma's worden goed gewaardeerd door onze kijkers en luisteraars, we zijn een van de goedkoopste omroepen in Europa, het wordt nu tijd dat ook de politiek dat inziet."