Schoten gelost in Rotterdam; vluchtauto gekaapt

In Rotterdam zijn vanochtend meerdere schoten gelost in de buurt van treinstation Rotterdam Alexander. De politie heeft twee auto's met kogelgaten aangetroffen. Op foto's is een Range Rover te zien met kogelgaten aan de zijkant.

De politie sluit niet dat er ook andere doelen zijn geraakt. Vooralsnog is er niets bekend over gewonden.

Onoverzichtelijk

Een politiewoordvoerder spreekt van een onoverzichtelijke situatie. Meerdere verdachten zouden na het schietincident zijn gevlucht.

In de buurt is een auto gekaapt, zegt de politie. Daarbij is het slachtoffer niet gewond geraakt.