Klanten bij grote banken hoeven 's weekends niet meer te wachten op geld

Alle klanten van de grootste banken kunnen voortaan direct geld naar elkaar overmaken. Het staat binnen een paar seconden op de rekening van de ontvanger, ook 's avonds, in het weekend en op feestdagen.

Het geldt voor klanten van ABN Amro, ING, Rabobank, ASN Bank, SNS, Regiobank en Knab.

Voorheen was het zo dat als iemand in het weekend een betaalopdracht deed, die betaling pas op maandag werd verwerkt. Als maandag ook nog een feestdag was, kon het soms wel drie dagen duren voordat het geld was overgeboekt.