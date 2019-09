Dode en gewonden bij brand in ziekenhuis Düsseldorf

Bij een brand in een ziekenhuis in Düsseldorf is een dode gevallen. Er zijn meer dan 70 mensen gewond, de meesten hebben een rookvergiftiging opgelopen. Zeven mensen zijn er slecht aan toe.

De brand brak uit in de kamer van een van de patiënten. Daar werd later ook de dode gevonden. De brandweer kon vanochtend nog niets zeggen over de oorzaak.

Duitse media melden dat de brand zich uitbreidde over vijf verdiepingen. Het vuur kon zich snel verspreiden doordat zuurstof uit een leiding was ontsnapt. Het duurde een uur voordat de brand was geblust.