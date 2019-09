Burgemeester Maastricht: 'Ik had aankoop huis moeten melden'

Burgemeester Annemarie Penn-Te Strake van Maastricht heeft spijt dat ze vorig jaar niet aan de gemeenteraad meldde dat ze een woning in het centrum van de stad had gekocht. Dat schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad nadat de afgelopen dagen onrust was ontstaan over de koop. Op verzoek van de burgemeester wordt extern onderzoek gedaan naar de kwestie, schrijft 1Limburg.

Vorige week meldde de Volkskrant dat Penn-Te Strake de woning kocht van Wim Lousberg. Hij is directeur van het Shared Service Center Zuid-Limburg, een instelling die voor drie Limburgse gemeenten de computers, inkoop en personeels- en salarisadministratie moet regelen. Bij de vorming daarvan ging van alles mis.

Belangenverstrengeling

Volgens de krant was Lousberg daardoor afhankelijk van steun van de burgemeester. Door een huis van hem te kopen, zou Penn-Te Strake de schijn van belangenverstrengeling hebben gewekt. Ze ontkent dat. Commissaris van de koning Theo Boven zei eerder dat een marktconforme prijs is betaald en dat de burgemeester en verkoper geen gezagsverhouding hebben.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de burgemeester dat de kwestie haar veel pijn doet. "Vooral omdat deze zaak de stad schaadt, mijn gezin treft, de organisatie en uiteraard uw raad raakt. Door de aankoop te melden had ik dat kunnen voorkomen."

Ze wil nu dat een externe partij haar handelen onderzoekt en welke lessen getrokken kunnen worden voor de toekomst. De raad heeft daar mee ingestemd. De verwachting is dat het onderzoek voor het eind van volgende maand klaar is.