Vermiste bemanningsleden gekapseisd schip zijn nog in leven

De Amerikaanse kustwacht heeft contact gehad met de vier vermiste bemanningsleden van een omgeslagen vrachtschip voor de kust van de Amerikaanse staat Georgia. Het bijna 200 meter lange schip kapseisde gisteren om nog onduidelijke redenen en vloog daarna in brand.

Reddingswerkers landden met een helikopter op de zijkant van The Golden Ray en boorden een gat in de romp om te proberen met de vermiste bemanningsleden te praten. Dat lukte, al verliep de communicatie erg moeizaam omdat de bemanning Zuid-Koreaans is en nauwelijks Engels spreekt.

De kustwacht gaat proberen voedsel het schip binnen te krijgen via het geboorde gat of op een andere manier. Het kan volgens reddingscoördinator Lloyd Haflin nog wel even duren voor de bemanningsleden uit het schip zijn bevrijd. "We proberen daarvoor nog een veilige manier te vinden."

Zorgen over stabiliteit

Gisteren kon de kustwacht twintig bemanningsleden bevrijden. Daarna werd de situatie te onveilig om nog verder te zoeken in het schip, dat op zijn kant ligt in de buurt van de haven van de stad Brunswick. Er zijn zorgen over de stabiliteit van het schip met 4000 auto's aan boord, waarvan sommige mogelijk waren losgeslagen.

Het schip was onderweg van de Marshalleilanden naar de Amerikaanse stad Baltimore. Het is onduidelijk wat de oorzaak is voor het kapseizen.