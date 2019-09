'VS haalden spion uit Rusland na loslippige Trump'

De VS heeft twee jaar geleden een hooggeplaatste spion weggehaald uit Rusland. De aanleiding was dat president Trump en zijn regering meerdere malen vertrouwelijke informatie die deze persoon in gevaar kon brengen, naar buiten hadden gebracht. Dat schrijft CNN op basis van meerdere bronnen binnen de Amerikaanse overheid.

Volgens de nieuwszender had de spion zich ingewerkt in de top van de Russische overheid, maar kwam zijn identiteit in gevaar door de loslippigheid van de Amerikaanse president. Het terughalen van een infiltrant is uitzonderlijk, benadrukt CNN. Het zou alleen gebeuren als zijn of haar leven direct in gevaar zou komen.

Ontmoeting met Lavrov

De spion zou zijn teruggehaald na een ontmoeting tussen Trump en de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov. Trump deelde toen geheime informatie van de veiligheidsdiensten. Volgens The Washington Post had Trump daarmee een cruciale bron voor informatie over de terreurgroep IS op het spel gezet. Het zou niet de bewuste spion zijn geweest, maar het delen van de informatie deed wel wenkbrauwen fronsen.

Een paar weken later had Trump een ontmoeting met president Poetin tijdens de G20-top. Ook toen waren er zorgen over het delen van geheime informatie. De beslissing om de spion terug te halen, was toen al genomen.

'Misleidende speculatie'

CNN heeft de uitkomst van de eigen research voorgelegd aan de CIA en het Witte Huis. Een woordvoerder noemt de berichtgeving "incorrect" en "potentieel levensgevaarlijk". De CIA gaat inhoudelijk niet op de kwestie in, maar spreekt van "misleidende speculatie".

Trump heeft via de gebruikelijke weg gereageerd: op Twitter plaatste hij een bericht over het "fake-news" van CNN.