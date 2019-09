Een Turks resort en foute facturen: oud-topvrouw Slotervaart voor rechter

Ruim zes jaar nadat ze moest vertrekken als bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis stond Aysel Erbudak vandaag voor de rechter. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van verduistering van 1,2 miljoen euro en valsheid in geschrifte.

Het grootste deel ging op aan de mislukte aankoop van een stuk grond in Turkije. Volgens het OM was dat een privé-project dat ten onrechte betaald werd met geld van het Amsterdamse ziekenhuis. Volgens Erbudak waren de grond, het resort dat daarop stond en een nabijgelegen ziekenhuis onderdeel van een grote droom van haar en haar zakenpartner Jan Schram, waarbij ze zelf niet altijd zicht had op de boekhouding.

Revalidatieoord

Erbudak las aan het begin van de zitting een zeventien pagina's tellende verklaring voor. Ze vertelde hoe haar in 2012 overleden zakenpartner, die aan een longaandoening leed, haar interesse voor de zorg wekte. "Hij kwam regelmatig met artikelen uit kranten en bladen over de toekomst van de zorg. Door de chronische ziekte van Jan, die zelf afhankelijk was van directe toegang tot goede zorg, ontstond bij mij het idee om een ziekenhuis te kopen in een warm land."

In 2005 kochten ze samen een ziekenhuis in aanbouw in Turkije, in een gebied dat bekend zou staan om de gezonde en schone lucht. Even daarna vonden de twee een resort in de buurt, waar ze een revalidatieoord van wilden maken. Het huurcontract kwam op naam van de geboren Turkse, die het tot ze haar zorgdroom kon realiseren, exploiteerde als vakantieresort.

Buitengewone kans

Niet lang daarna kregen de twee de mogelijkheid om het in financiële problemen verkerende Slotervaartziekenhuis over te nemen. "Een buitengewone kans" om "productiecapaciteit te genereren", vond Erbudak. Zij en Schram besloten het te kopen, het werd het eerste volledig geprivatiseerde algemene ziekenhuis in Nederland.

Het Slotervaartziekenhuis moest succesvol zijn en dat kon alleen met internationale ambities, zei Erbudak vandaag. "Daardoor moest ik op zoek naar nieuwe geldstromen buiten het Nederlandse budgetdenken."

Grond aankopen

Het ging mis toen ze de grond waarop het resort in Turkije staat, wilde kopen en dat heeft volgens Erbudak te maken met de problemen in het Slotervaartziekenhuis. De ondernemers hadden berekend dat ze 10 miljoen euro in het noodlijdende Nederlandse ziekenhuis moesten steken, maar dat bleken er 26 miljoen te worden. Daardoor bleef er weinig geld over voor de aankoop van de grond in Turkije, die ook zo'n 10 miljoen euro kostte.

Daar kwam bij dat de verkoper van de grond een bankgarantie van acht ton eiste en ook nog eens twee ton in cash. In plaats van zelf garant te staan vond Erbudak een bouwbedrijf bereid dat te doen. Waarom zou dat bedrijf dat risico voor Erbudak willen lopen, vroeg de rechtbank zich af. Is dat omdat in feite het Slotervaartziekenhuis zich garant stelde?

Twee facturen

Het bouwbedrijf stuurde rond dezelfde tijd namelijk twee facturen naar het Slotervaartziekenhuis, samen precies goed voor 1 miljoen euro. Op die facturen staat niets over het resort in Turkije, wel "Voorschot zekerstelling aankoop goederen Afdeling Radiologie" en "Tweede voorschot zekerstelling aankoop goederen Afdeling Radiologie". De facturen werden betaald, maar de radiologie-afdeling heeft bij dit bedrijf nooit zulke goederen gekocht.

Uiteindelijk ging de aankoop van de grond niet door, omdat de financiering niet rondkwam. De verkoper beriep zich op de garantieafspraak en eiste zijn geld bij het bouwbedrijf op.

Volgens het Openbaar Ministerie is hier sprake van valsheid in geschrifte; Erbudak gebruikte geld van het Slotervaartziekenhuis voor privé-doeleinden, namelijk de aankoop van de grond waar vakantieresort op stond. Erbudak zelf spreekt van fouten in de boekhouding waar zij niet verantwoordelijk voor was.

Met het project zelf zou niets mis zijn geweest. Het Slotervaartziekenhuis zou immers van de investeringen in Turkije hebben geprofiteerd, als die geld hadden opgeleverd. "Ik hoor niet in het beklaagdenbankje thuis", zei ze.

Gepassioneerd

"U vertelt gepassioneerd", zei de rechter nadat Erbudak de verklaring had voorgelezen. "Maar het roep toch nog allerlei vragen op. We hebben het vandaag niet over de ondergang van het Slotervaartziekenhuis en niet over dromen. We hebben het over mogelijke malversaties."

Gemalverseerd is er mogelijk ook met drimpy.com. Het Slotervaartziekenhuis kocht voor twee ton aan aandelen van dit e-healthplatform, maar die kwamen op naam te staan van bedrijven van Erbudak.

De voormalige bestuursvoorzitter werd eerder veroordeeld tot het terugbetalen van 1,7 miljoen euro aan het ziekenhuis.

Woensdag gaat de zaak verder en in oktober doet de rechter uitspraak.