Drie jaar cel voor 17 jaar oude verkrachtingszaak na dna-match

Een 58-jarige man uit Maasbree is door de rechter veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor een verkrachtingszaak uit 2002. De zaak bleef lang onopgelost maar begin dit jaar kwam er na zeventien jaar een doorbraak toen de man dna moest afstaan wegens een vernieling.

Het slachtoffer was in september 2002 betrokken bij een auto-ongeluk en kon daardoor niet verder rijden. De verdachte bood aan haar naar huis te brengen, maar reed haar vervolgens naar een bosgebied in de buurt van Venlo waar hij haar verkrachtte.

Op de plek waar dat gebeurde, werd dna-materiaal gevonden. Maar ondanks uitgebreid onderzoek en aandacht in opsporingsprogramma's werd de dader niet gevonden tot de dna-match begin dit jaar.

Geen spijt betuigd

De verdachte heeft altijd ontkend dat hij de toen 18 jaar oude vrouw verkrachtte. Hij gaf toe seks gehad te hebben, maar zegt dat het meisje dat wilde. De rechter neemt het de man kwalijk dat hij geen open kaart heeft gespeeld over wat er is gebeurd, dat hij zich tijdens het proces denigrerend uitliet over de vrouw en dat hij "geen spijt betoonde dat hij het leven van het slachtoffer heeft verwoest".

Naast de celstraf moet de man ook een schadevergoeding en smartengeld betalen aan de vrouw, schrijft 1Limburg. Het Openbaar Ministerie had vier jaar celstraf tegen de man geƫist.