Ierse premier: Johnson heeft nog geen oplossing voor brexit-impasse

Premier Varadkar van Ierland zegt dat zijn Britse collega Johnson hem vandaag geen voorstel heeft gedaan over hoe de brexit-onderhandelingen weer op gang kunnen worden gebracht.

Johnson wijst het brexit-akkoord dat zijn voorganger May met de EU sloot af, onder meer vanwege de zogenoemde backstop die deel uitmaakt van dat akkoord: het vangnet dat moet voorkomen dat er na de brexit een harde grens tussen Ierland en het Britse Noord-Ierland wordt getrokken.

Johnson zei dat er nog tijd is om tot een alternatief voor de backstop te komen, zodat het Verenigd Koninkrijk en de EU op 31 oktober met een akkoord over de uittredingsvoorwaarden uit elkaar kunnen. Als dat niet lukt, hebben de politieke leiders gefaald en zijn alle partijen daar verantwoordelijk voor, zei hij. In dat geval wil Johnson de EU zonder uittredingsakkoord verlaten.

