Trein botst op graafmachine bij Breda

Bij Breda is een trein tegen een graafmachine gebotst. De trein is over de hele lengte beschadigd. Er zijn geen gewonden.

De botsing was tussen de stations Breda en Breda-Prinsenbeek, meldt Omroep Brabant. Het gaat om de internationale trein tussen Brussel en Amsterdam.

De trein, met een lengte van acht treinstellen, wordt naar station Breda-Prinsenbeek gereden. Vanaf daar worden de ongeveer 250 reizigers met bussen naar hun bestemming gebracht. De graafmachine was vermoedelijk aan het werk bij het spoor.

Het treinverkeer op het traject is tot zeker 15.00 uur gestremd. Reizigers tussen Breda en Rotterdam moeten rekening houden met vertraging.