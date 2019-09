Podcast De Dag: gooi je weggooigewoonte weg

Van alle kanten krijgen consumenten prikkels om zoveel mogelijk spullen te kopen. En als een apparaat of kledingstuk het begeeft, gaan ze doorgaans linea recta de deur uit. Met de campagne Waardeer het, repareer het wil SIRE Nederlanders aanzetten om kapotte spullen een tweede leven te geven door ze te repareren.

Waarom is daar een campagne voor nodig? Martine Postma bedacht het Repair Café, met haar praten we over hoe mensen met hun spullen omgaan en hoe dat anders kan. En Philip Leenman schuift aan. Na een carrière in de IT is hij vrijwilliger geworden bij een Repair Café. Hij weet hoe simpel het is om iets te repareren.