Texels oudste zeehond Bram is dood: "We zullen haar missen"

Zeehond Bram is in Ecomare op Texel op 45-jarige leeftijd doodgegaan. Dat is een uitzonderlijk hoge leeftijd voor een zeehond. De laatste tijd ging haar gezondheid hard achteruit, meldt het opvangcentrum. Een dierenarts heeft haar laten inslapen.

De zeehond zwom samen met groepsgenoten Fokje, Anny en Betty in het verblijf van de grijze zeehonden. Het is een vrouwengroep, maar Bram had een mannennaam. Dat kwam volgens Ecomare omdat ze een nogal grote kop had toen ze jong was. Daarom werd in eerste instantie gedacht dat ze een mannetje was.

Bram was volgens de verzorgers bijzonder eigenzinnig. "De grijze zeehonden weten dat ze geen vis krijgen als ze op het strandje klimmen. Bram hing altijd met haar voorflippers op de rand van het strandje, terwijl ze op haar achterflippers op de bodem van het bassin stond."

Bram verbleef al sinds haar eerste levensjaar in 1974 bij de opvang, meldt NH Nieuws. Volgens haar verzorgers was ze nieuwsgierig, niet snel bang en altijd in voor iets nieuws. Haar dood komt hard aan. "We hebben er allemaal vrede mee, maar dat neemt niet weg dat we haar nu al missen."