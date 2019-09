Hof: man zat jaren onterecht vast, doodsteken pestkop was noodweerexces

Een man die in 2014 een 19-jarige belager in Middelburg doodstak, heeft daarvoor onterecht een gevangenisstraf uitgezeten. Het gerechtshof in Den Bosch heeft bepaald dat de verdachte, die nu 57 is, handelde uit noodweerexces.

Bij noodweer mag iemand zich alleen verdedigen met geweld dat in proportie staat tot de aanval of dreiging. Bij noodweerexces heeft iemand te veel geweld gebruikt bij zijn verdediging, maar wordt hij toch vrijgesproken omdat hij door de aanval door emoties overmand werd.

In dit geval was de man gepest en geslagen door de 19-jarige en anderen. Hij vluchtte een halletje van een café in en pakte een mes uit zijn zak. Toen hij zich omdraaide, stond de 19-jarige man achter hem. Die sloeg hem opnieuw. Daarop stak de man het slachtoffer neer. Het 19-jarige slachtoffer overleed in het ziekenhuis.

Zes jaar cel

Rechters oordeelden eerder dat van noodweer geen sprake was, omdat de dader nog verder het café in kon vluchten. Het gerechtshof veroordeelde hem tot zes jaar cel. Vorige maand, toen hij twee derde van zijn straf had uitgezeten, kwam de man vrij.

Maar de Hoge Raad vond het vonnis van het hof onvoldoende gemotiveerd en stuurde de zaak terug.

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelt nu dat er sprake was van noodweerexces. Van noodweer zelf was geen sprake: het neersteken van het slachtoffer was vele malen ernstiger dan de klappen die hij kreeg. Maar het hof vindt het logisch dat de verdachte geen andere uitweg zag door de hevige emoties hij kreeg vanwege het pesten en het geweld.