Minister: D66-plan voor halvering veestapel onrealistisch en niet chic

Minister Schouten erkent dat de uitspraak verstrekkende gevolgen heeft en dat het niet eenvoudig is om maatregelen te treffen. Maar zomaar even de veeteelt halveren is volgens haar niet aan de orde. "Het gaat hier wel om onze voedselvoorziening, we gaan niets met snelle halen doen."

Bovendien is het kabinet al begonnen met de krimp van de landbouwsector, zei de ChristenUnie-minister. "We kijken of dat genoeg is, maar we kijken niet alleen naar deze sector."

Verder wijst ze naar de commissie-Remkes, die is ingesteld om verder onderzoek te doen. Alle opties liggen daar volgens haar op tafel.

Coalitie

Ook het CDA, dat net als de andere coalitiegenoten ChristenUnie en VVD kiezers uit de agrarische sector heeft, is geïrriteerd over de uitspraken van D66.

Fractievoorzitter Heerma zei bij de inloop van het coalitieoverleg: "Geen boeren, geen eten. D66 weet zelf ook wel dat dit niet realistisch is."