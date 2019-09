In metrostation Capelsebrug in Rotterdam is vanmorgen iemand doodgestoken. De dader is nog voortvluchtig.

De politie werd rond 10.00 uur gealarmeerd. Personeel van de traumahelikopter heeft nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren.

Het steekincident was volgens RTV Rijnmond op een perron. Reizigers en ooggetuigen worden opgevangen.