Kremlin-gezind Verenigd Rusland krijgt mogelijk tik bij lokale verkiezingen

De machtsgetrouwe partij Verenigd Rusland heeft bij de lokale verkiezingen van gisteren waarschijnlijk een flinke klap gekregen. Voorlopige verkiezingsuitslagen laten zien dat de partij, die president Poetin vrijwel altijd steunt, in Moskou en andere grote steden flink wat zetels heeft ingeleverd.

In Moskou, waar 99 procent van de stemmen inmiddels zijn geteld, gaan 20 van de 45 zetels naar kandidaten die door oppositieleider Navalny werden aanbevolen. Een revolutie is dat niet, zei correspondent David Jan Godfroid in het NOS Radio 1 Journaal. "Veel zetels zijn ingenomen door de Communistische Partij, die ook zelden of nooit ingaat tegen de wensen van het Kremlin."

Corruptie

In de lokale verkiezen werd het bestuur gekozen van zo'n twintig steden en dertig regionale parlementen. Ook werden verschillende burgemeesters en gouverneurs gekozen. Het zal nog wel even duren voordat alle resultaten binnen zijn, maar volgens Godfroid lijkt het erop dat de partij Verenigd Rusland, die vanwege betrokkenheid bij corruptie aan populariteit heeft ingeboet, in een aantal grote steden fors moet inleveren.

De aanloop naar de verkiezingen werd getekend door massale protesten in met name de grote steden, omdat tientallen kandidaten niet mochten meedoen. Volgens de kiescommissie was dat omdat zij niet over de juiste papieren beschikten of hadden gefraudeerd met handtekeningen. Bij de demonstraties werden meer dan 2000 mensen gearresteerd.

Strategie

Omdat kritische kandidaten niet verkiesbaar waren, bedacht de oppositie een andere aanpak om de gevestigde macht te breken. Wie tegen Verenigd Rusland wilde stemmen, kreeg het advies niet op een voorkeurspartij te stemmen, maar strategisch te kiezen voor kanshebbers van een derde partij, in veel gevallen dus de communisten.

Op verschillende kiesbureaus waren er onregelmatigheden, vertelt Godfroid. "Er zijn volop berichten over stembussen die volgepropt werden, van busjes die kiezers van het ene naar het andere stembureau reden en zelfs van betaling van kiezers. Omdat niet valt te controleren wat er van die verhalen klopt, heb ik geen beeld van de werkelijke schaal van onregelmatigheden."