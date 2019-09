Nagenoeg alle British Airways-vluchten op Schiphol geschrapt

De piloten kondigden de 48-uursstaking tweeënhalve week geleden aan. Sindsdien heeft British Airways gepoogd zo veel mogelijk passagiers om te boeken naar andere vluchten. In hoeveel gevallen dat is gelukt, is onduidelijk.

Het is voor het eerst dat British Airways-piloten staken. Ze willen een hoger salaris. British Airways zegt dat het aanbod dat nu op tafel ligt marktconform is.