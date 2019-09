Man schiet agent neer in Luik, toestand kritiek

Willy Demeyer @Willy_Demeyer

Un policier liégeois dans un état critique suite d’une intervention. L’émotion est forte à Liège. En ce jour des Fastes qui marque le dévouement des agents en service, je rends hommage au courage et dévouement de celles et ceux protègent et servent les Liégeoises et les Liégeois