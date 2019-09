Minderjarige schijnt met laser op Haagse politieheli

Team Verkeer Den Haag @POL_TVDH

Vanavond heeft de #videoauto in samenwerking met de @luchtvaartpolitie en het @oc_denhaag een verdachte in de wijk #Ypenburg getraceerd die met een laser op de heli scheen. Gezien de verdachte minderjarig is, is in overleg met #luchtvaarttoezicht de verdachte niet aangehouden.