Nederlands-Bosnische Enna op eerste Pride Sarajevo: 'Ik heb wel vijf keer gehuild'

Mag de deur open was de slogan van de allereerste Bosnische Pride. Als Bosniërs de bus of tram uit willen stappen, maar de deur is al dichtgegaan, dan roepen ze naar de chauffeur 'ima izac': mag de deur open. Een symbolische verwijzing naar uit de kast komen. En in Bosnië is dat niet vanzelfsprekend voor LHBT'ers. Homoseksualiteit is een taboe in veel Balkan-landen, waaronder Bosnië, waar conservatieve en traditionele stemmen het vaak winnen van de progressievere.

Enna groeide op in Nederland, een hele andere omgeving. Ze voelde zich vrij om uit de kast te komen toen ze op jonge leeftijd ontdekte dat ze niet op jongens valt. "Ik label mezelf als queer. In Nederland kon ik mezelf zijn", zegt ze. "Dat ligt heel anders voor mijn vrienden in Bosnië."

Met haar hals beschilderd met regenboogvlaggetjes stond ze zondag midden in de Pride. Een beetje voor haarzelf, maar vooral ook om haar vrienden te steunen. "Het was zo bijzonder om ons allemaal samen te zien, en samen te staan voor iets. Te laten zien dat we klaar zijn met die vier muren om ons heen."